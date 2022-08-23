Kağıthane'de minibüsün çarptığı otomobil alev aldı: 1 yaralı Güncel Haberler KAĞITHANE'de TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüs, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. KAĞITHANE'de TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki minibüs, yan yoldan çıkan otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza, TEM Otoyolu Hasdal kavşağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Otoyol üzerinde seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 LVT 176 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan 34 DRH 83 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Alevlere teslim olan otomobil, olay yerine istenen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun trafiği olumsuz yönde etkilendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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