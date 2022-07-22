Metrobüste çıkan yangın seferleri aksattı Kadıköy Acıbadem durağında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu. Kadıköy Acıbadem durağında bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın seferlerde aksamaya neden oldu. Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine giden ve içinde yolcular bulunan metrobüs, Acıbadem durağına yanaşırken arka kısmında yangın çıktı. Motor kısmı alev alan ve yoğun duman çıkan araçtan yolcular tahliye edildi. Bazı yolcular dumandan etkilenirken, olay sırasında durakta yoğunluk oluştu. Metrobüs şoförü ve o sırada yolcular arasında bulunan bir itfaiye eri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksamalar yaşandı. Aracın metrobüs yolundan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Öte yandan Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüs arıza yaptı. Arızalanan metrobüsten inen yolcular, yoldan geçen diğer araçlara bindi. AA / Salih Şeref - Güncel Kadıköy Güncel Haberler

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