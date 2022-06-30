Son dakika haber: İSTANBUL-JANDARMA'DAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin dünyaca ünlü markalara ait kaçak telefonları piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, söz konusu telefonların gümrükte kayıt yapılmadan yasadışı yollarla yurda sokulduğu ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yapılan takip neticesinde, kaçak telefonların depolandığı adresler belirlendi. 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 535 adet kaçak cep telefonu ve 1500 adet şarj aleti ele geçirildi. Arama sonrası yapılan dijital incelemede; ele geçirilen cep telefonlarının, internet yoluyla alışveriş yapılan sitelerde orjinalmiş gibi satışının yapılarak piyasaya sürüldüğü, IMEI numaralarının farklı marka ve modeldeki cep telefonlarına ait olduğu tespit edildi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel