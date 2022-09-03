Son dakika haberi... HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkındaki yakalama kararı neticesinde dün yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel, SEGBİS ile bağlantı kurulan Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, "İki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez" dedi.

Etkisiz hale getirilmiş PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında 5 ay önce yakalama kararı çıkartılmıştı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Güzel, yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyon ile yakalandı. Mehtap Şahan, ismine düzenlenmiş sahte pasaportuyla Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İstanbul Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturma savcılığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak SEGBİS ile ifade veren Güzel, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul Adliyesi'nden Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HDP'DEN SEMRA GÜZEL AÇIKLAMASI Adliye önünde açıklamalarda bulunan HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, "Diyarbakır vekilimiz Semra Güzel'i gördük. Avukatları kendisiyle beraber sorguya da girdiler. Son derece iyi, morali yerinde. Vekilimizin aslında tutuklu yargılanmaması gerekirdi. Şu anda vekilliği düşmemiş olan, sadece iki dosya için, iki fezleke için dokunulmazlığı kaldırılmış olan vekilimize yönelik bu davranış asla kabul edilemez. Onunla dayanışmamızı, ona olan her türlü desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu.