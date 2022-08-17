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İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU

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GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi.

GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi. İmalathane sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Güngören'de operasyon düzenledi. Kaçak olarak çalıştırılan imalathaneye yapılan baskında sahte cinsel içerikli macun ve jel ele geçirildi. Ürünlerin önemli sağlık sorunlarına neden olduğu, kalp ve ritim bozukluğuna yol açabildiği belirtildi. Operasyonda imalathane sahibi gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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