İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU Güncel Haberler GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi. GÜNGÖREN'de düzenlenen operasyonda kaçak imalathanede üretilen sahte cinsel ürün ele geçirildi. İmalathane sahibi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Güngören'de operasyon düzenledi. Kaçak olarak çalıştırılan imalathaneye yapılan baskında sahte cinsel içerikli macun ve jel ele geçirildi. Ürünlerin önemli sağlık sorunlarına neden olduğu, kalp ve ritim bozukluğuna yol açabildiği belirtildi. Operasyonda imalathane sahibi gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL-GÜNGÖRE'NDE SAHTE CİNSEL ÜRÜN OPERASYONU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.