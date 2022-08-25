İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA; ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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ESENLER'de TEM Bağlantı Yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alan uçtu.
ESENLER'de TEM Bağlantı Yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alan uçtu. kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde yaşandı. İçerisinde 5 kişinin olduğu öğrenilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel