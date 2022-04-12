Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu - Haberler

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Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İstanbul emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde 24 adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saat 06.00 sıralarında, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik olarak Ümraniye merkezli, Üsküdar, Çekmeköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Esenyurt olmak üzere 6 ilçede görevli personellerin katılımıyla 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

20 şahsın gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

(Mustafa Ayabakan/ İHA)

Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

Son dakika haberleri! İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden narkotik suçlarla mücadele operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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