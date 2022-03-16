Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese baskın yapıldı - Haberler

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Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese baskın yapıldı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Son dakika haber: İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese baskın yapıldı

Son dakika haber: İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Başakşehir merkezli Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde, 30 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Güncel, Haberler

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