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Son dakika haber! İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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Son dakika haber! İstanbul'da terör operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kentte 11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, bin 350 avro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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