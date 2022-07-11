Son dakika haber! İstanbul'da Terör Operasyonu: Örgüt Adına Haraç Toplayan Dhkp/C Üyesi Tutuklandı Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde Gazi Mahallesi’nde örgüt adına esnaflardan para topladığı ve cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen C.K. isimli şahsın yakalandığını duyurdu. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde Gazi Mahallesi'nde örgüt adına esnaflardan para topladığı ve cezalandırma eylemlerinde bulunduğu iddia edilen C.K. isimli şahsın yakalandığını duyurdu. Şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Emniyet'ten operasyona ilişkin şu açıklama yapıldı: "Terör örgütü içerisinde Gazi Mahallesi alanında faaliyet gösteren, örgüt adına esnaflardan para toplayan ve cezalandırma eylemlerinde bulunan C.K. isimli şahıs hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranmasının olması olan C.K., Eyüpsultan ilçesinde gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan C.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi." ANKA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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