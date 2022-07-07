Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

Bir son dakika haberine göre İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 41 U 7036 plakalı kamyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otoyolda aynı yönde ilerleyen tır da kamyona çarparken, arkadan gelen hafriyat kamyonu da tıra vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

TEM Otoyolu İstanbul Ankara Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title