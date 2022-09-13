Son dakika haber: İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
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Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.
İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.
İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel