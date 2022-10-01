Son dakika haberleri | İstanbul'da sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: İstanbul Sultangazi'de sahte içki ürettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Sultangazi'de sahte içki ürettiği iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ev ve müştemilatında sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi yakaladı. Adresteki aramalarda, 485 litre doluma hazır sahte içki, satışa hazır 85 şişe sahte içki, 500 boş şişe, bilyeli 100 içki kapağı ile 200 litre hacimli fiber tank ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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