Son dakika haber: İstanbul'da Kuştepe sakinleriyle polisler arasında futbol maçı düzenlendi

Şişli'de güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla futbol maçı düzenlendi.

Kuştepe Spor Tesisi'ndeki halı saha organizasyonunda, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile çiçekçilik yapan Kuştepe Mahallesi sakinleri kıyasıya mücadele etti.

Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, daha önce de Kuştepe Mahallesi'ndeki bir okulda polis korosu oluşturulduğunu söyledi.

Kamu görevlilerinin, vatandaşlarla sadece kamu hizmeti götürürken resmi üniformayla değil, sosyal ortamlarda da birlikte olmasının önemini vurgulayan Kaya, halı saha maçında dostluğun kazanacağını kaydetti.

Kaya, "Gençlerimiz, emniyet güçlerimizi dışarıda gördüklerinde, 'Biz beraber, kol kola orada spor yapmıştık.' diyecekler. Burada daha güzel bir samimiyet, sıcaklık oluşacaktır." dedi.

Kuştepe Mahallesi Muhtarı Eyüp Demirkıran ise turnuvanın, Kuştepe'deki bazı algı ve ön yargıların yıkılması adına düzenlendiğini ifade etti.

Demirkıran, etkinliğin sosyal sorumluluk projesi olarak da düşünülebileceğini belirterek, Kuştepe'de Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle dostluk maçı yapılıyor olmasından onur duyduklarını söyledi.

Kuştepe Mahallesi sakinleri, maçın ardından Şişli Kaymakamı Kaya ile İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'a çiçek takdim etti.