Son dakika haberi: Gazeteci Rauf Gerz'in hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı

İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in (56) motosikletiyle otomobilin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobille ile çarpışan motosikleti kullanan Gerz'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan sürücü Y.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Y.Ç, adliyeye polis eşliğinde sevk edildi.

Öte yandan, otomobille motosikletin çarpışması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda, Gerz'in motosikletiyle seyrederken şerit değiştiren bir otomobille çarpışması ve yere düşmesi yer alıyor.

Olay

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in kullandığı motosiklet, Sultangazi TEM Otoyolu'nda aynı istikamette ilerleyen otomobil ile çarpışmış, motosiklet bariyere vurmuştu. Gerz olay yerinde yaşamını yitirmiş, otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alınmıştı.

Evli ve bir çocuk babası olan Rauf Gerz, uzun yıllar havacılık muhabirliği ve havacılık sektöründe yöneticilik yapmıştı.