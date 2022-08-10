İstanbul'da FETÖ operasyonu

İSTANBUL'DA FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgüt içerisinde faaliyet yürüten ve örgütü finanse ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar doğrultusunda örgüte kurban ve himmet adı altında para veren 11 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin Bank Asya'da hesap açtığı, banka hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem yaptıkları, örgüt ile iltisaklı olan KHK ile kapılan PAK Eğitim İş Sendikasına üye oldukları, örgütün haberleşme sistemi olan Bylock programını kullandığı belirlendi. Şüphelilerin örgüt içerisinde çatı yöneticilerinden olan kişilerle HTS kayıtlarının olduğu, örgütün basın yayın organlarından olan gazete ve dergilere abone oldukları ve örgüte ait olan tatil köylerinde konaklama kayıtlarının da olduğu tespit edildi. Şüphelileri yakalamak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.