Son dakika haber | İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı Son dakika haber: İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.