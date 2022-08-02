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Son dakika haber | İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haber: İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

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İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ  operasyonunda yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunan ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilçede 9 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yabancı uyruklu 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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