Son dakika haber! İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! İstanbul'da çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Cebeci Caddesi'nde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 4 kişi vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title