Balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi

İstanbul Kağıthane'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden rap şarkıcısı Berk Bayındır'ın cenazesi toprağa verildi.

Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir rezidansın 8. katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşerek yaşamını yitiren Berk Bayındır'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Bayındır'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta defnedildi.

"Beta" lakabıyla tanınan rap şarkıcısının cenazesine annesi Belkıs Bayındır, babası Nezih Bayındır, ağabeyi Bahadır Bayındır ile bazı rap şarkıcıları, arkadaşları ve sevenleri katıldı.