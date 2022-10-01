Son dakika haber: İstanbul'da 18 yıl önce öldürülen öğretmenin cinayet zanlısı gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç'nin katil zanlısı 18 yıl sonra cinayeti itiraf etti.

Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giden Erkan C, Fatih'te 2004'te bir eve düzenlenen ve öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı kendisi ve arkadaşı C.Ö'nün gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun üzerine gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, ifadesinde, maktulün eşi Şerafettin Ç'nin azmettirmesi sonucu C.Ö. ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve daha sonra firar ettiklerini söylediği öğrenildi.

İfade üzerine ekiplerin ulaşmaya çalıştığı maktulün eşi Şerafettin Ç'nin 2019'da hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erkan C. adliyeye sevk edildi, C.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fatih'te ikamet eden müzik öğretmeni Arzu Nihal Ç, 5 Mayıs 2004'te sabah 06.30 sıralarında evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kimliği tespit edilemeyen 2 erkek şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden koşarak uzaklaştıkları belirlenmişti. Yanında 10 yaşında kızı bulunan maktulün eşinin de cinayetten bir gün önce Ankara'ya gittiği anlaşılmıştı.