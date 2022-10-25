Son dakika haber: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE KILIÇ VE SATIRLA SOKAKTAKİLERİ TEHDİT EDEN AVUKAT TEKRAR GÖZALTINDA

Son dakika haberi... BAKIRKÖY'de elinde kılıç ve satırla meslektaşını ardından da sokaktakileri tehdit eden Avukat Levent Dağlaroğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de elinde kılıç ve satırla meslektaşını ardından da sokaktakileri tehdit eden Avukat Levent Dağlaroğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine tekrar gözaltına alındı.

Kartaltepe Mahallesi'nde 20 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, avukat Levent Dağlaroğlu elinde kılıç ve satırla bağırıp, etrafa küfürler etti. Avukat Dağlaroğlu daha sonra meslektaşı Ramazan Erdoğan'a saldırdıktan sonra sokaktaki insanlara da saldırdı. Olay üzerine gözaltına alınan avukat Dağlaroğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerin ardından avukat Levent Dağlaroğlu tekrar gözaltına alındı. Avukat Dağlaroğlu emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.