Son dakika haber... İSTANBUL-BAĞCILAR'DA ANNESİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI Güncel Haberler Son dakika haberi: Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Bağcılar'da annesi Havva S.'yi öldüren Ali S., 'Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'taki evinde dün saat 16.30 sıralarında annesi Havva S. bilinmeyen bir nedenle tartışan Ali S., annesini bıçakla öldürüp, kafasını bedeninden ayırarak balkondan sokağa attı. Şüpheli Ali S., daha sonra evi ateşe vererek, kapıyı üzerine kilitledi. Polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi ve şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik şüphelinin 'Canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Bağcılar Güncel Haberler Son Dakika

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