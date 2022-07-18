İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ - Haberler

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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUKLARIN KAVGASINDA SİLAH SESLERİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavgada bir kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı.

Arnavutköy'de çocuklar arasındaki kavgada bir kişi kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar panikle kaçışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çocuklardan biri kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesini duyan çocuklar panikle kaçtı. Panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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