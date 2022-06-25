Son dakika haber | İSTANBUL-21 YAŞINDAKİ BATUHAN'I ESKİ SEVGİLİSİNİN BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerasıkaydedilirken, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ İLDE OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. 21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

-Görüntü dökümü

Demirören Haber Ajansı / Güncel