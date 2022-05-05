Son dakika haber... İsrail, Rusya'nın 'Ukrayna'daki İsrailli paralı savaşçılar' iddiasına yorum yapmaktan kaçındı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın "İsrailli paralı askerlerin Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaştığı" iddiasına yorum yapmadı.

AA muhabiri, Rusya'nın gündeme getirdiği "İsrailli paralı askerlerin Ukrayna'da Azov birlikleriyle savaştığı" yönündeki iddiayı İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat'a sordu.

Haitat ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde İsrail'in Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamalarını ciddiye aldığı belirtildi. Hükümetteki bakanlardan, iki ülke arasındaki kriz hakkında yorum yapmaktan kaçınmalarının talep edildiği aktarıldı.

Bakanlara, yorum yapmak zorunda kalırlarsa, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" yönündeki açıklamalarına işaretle, "İsrail, Holokost'un gereksiz yere kullanıldığı açıklamaların durması çağrısı yapıyor." yönünde yanıt vermelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamalarına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dün Haaretz'de yayımlanan röportajında Lavrov'dan sözlerini geri alması ve özür dilemesini istemişti.

İsrail, Rusya ilişkilerinde zorlanıyor

İsrail, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak, temkinli hareket ettiği Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlanıyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de, Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bugüne Rusya'yı karşısına almaktan kaçınan İsrail'in ABD ve batıdaki müttefiklerinden baskı gördüğü basına yansımıştı.

İsrail Başbakanı Bennett, Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarında Rusya'nın ismini zikretmekten kaçınmıştı.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'nın saldırılarını kınamış ve Moskova'nın rolüne işaret etmişti.

İsrail, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik insani yardıma vurgu yaparken, nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçen ay Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurgulamıştı.

Rus liderlerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de son dönemde yoğunlaşmıştı.