Son dakika haber... İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin Kudüs'te yürüyüş düzenleme talebini inceliyor

İsrail polisinin, aşırı sağcı grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilerin tepkisini toplayan "bayrak yürüyüşü" düzenleme taleplerini incelediği belirtildi.

Polisin yaptığı yazılı açıklamada, yürüyüşü organize eden grupların yürüyüşün düzenlenmesi için çağrı yaptığı zamana alternatif bir zaman belirlenmesi için polis merkezine çağırıldığı kaydedildi.

Yürüyüş için yapılan izin talebinin kanunlara göre henüz incelemede olduğu belirtilen açıklamada, İsrail polisinin katılımcıların güvenliğinin korunmasıyla birlikte ifade ve gösteri özgürlüğünün sağlanması için çalışacağı ifade edildi.

Öte yandan, yürüyüşü düzenleyenlerce yapılan açıklamada, kendilerini korkutmaya yönelik hiçbir tehditten çekinmeye niyetlerinin olmadığı vurgulanarak, saat 14.00'te herkesin yürüyüşe katılması çağrısı yapıldı.

İsrail Yedioth Aharanot gazetesine göre, Kudüs'teki aşırı sağcı aktivistler, "bayrak yürüyüşü" düzenlenmesine izin verilmesi talebinde bulundu. Batı Kudüs'teki Safra Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşün, eski şehir surlarına ve Mescid-i Aksa'nın giriş kapılarına dek süreceği belirtildi.

Aynı şekilde, Filistinli gruplar da yürüyüşün rotasında yer alan Eski Şehir'in sembolik Şam Kapısı'nda toplanma çağrısı yaptı.

İsrail basınında, İsrail polisinin dün akşam Filistinli gruplar ve Hamas Hareketi'nin tehditleri sonrasında "bayrak yürüyüşü"nün güvenliğinin sağlanmayacağına karar verdiği aktarıldı.

Filistinli direniş grupları, düzenledikleri toplantının ardından, Mescid-i Aksa'ya "İsrail'in işgal güçleri ve yerleşimciler tarafından herhangi bir saldırı ya da hataya kalkışılması durumunda saflarında genel seferberlik ilan ettiklerini" duyurmuştu.

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Etkinlikler kapsamında Yahudiler, İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" gerçekleştiriyor.

Geçen yıl ve daha önce düzenlenen bayrak yürüyüşlerinde toplanan aşırı sağcı gruplar, Mescid-i Aksa girişinde "Araplara ölüm" gibi kışkırtıcı ve hakaret içerikli sloganlar atmıştı.