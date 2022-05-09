Son dakika haber... İsrail ordusu: Lübnan sınırında silah kaçakçısı 3 şüpheli gözaltına alındı

ORDU (AA) - İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye yasa dışı yollarla silah sokmaya çalışan 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gacar kasabasına yakın bölgede İsrail-Lübnan sınır hattına yaklaşan 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Sınır hattına gelen kişilerin elinde çanta olduğunu aktaran Adraee, şunları ifade etti:

"İsrail askerleri ve polislerinin bölgeye intikal etmesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramalar sonucu 5 adet Mp5 tüfek ve M16 silahına ait mühimmat ele geçirildi."

İsrail ordusu, gözaltına alınanların kimliklerine dair bilgi vermedi.

İsrail ordusu, 26 Nisan'da da Lübnan sınırı yakınlarında iki silah ve yaklaşık 100 el bombası yakaladığını açıklamıştı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 23 Nisan gecesi bir roket atılmış ertesi gün İsrail ordusu Lübnan mevzilerine top atışıyla misilleme yapmıştı.