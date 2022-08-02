Son dakika haber | İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına aldığı, çatışmada bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'deki evine baskın düzenledikleri Saadi'yi vurarak yaraladı. İsrail güçleri ardından Saadi'yi gözaltına aldı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesi, Saadi'nin karısının da İsrail askerlerinin saldırısında yaralandığını, genç bir adamın da bacağından vurulduğunu açıkladı.

Yerel kaynaklar, Saadi'nin damadının da gözaltına alındığını belirtti.

Bir Filistinli öldürüldü

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden bir Filistinli Cenin'deki Devlet Hastanesine getirildi.

Sosyal medyada, İsrail ordusunun çok sayıda zırhlı araç, buldozerle bölgeye girdiği ve Cenin semalarında helikopterlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise farklı ekiplerin katılımıyla Cenin kentinde "iki terör şüphelisini" gözaltına aldıklarını açıkladı. Bölgede çatışma çıktığı ve karşı taraftaki bazı kişilerin vurulduğu aktarıldı.

Şüphelilerin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından sorguya götürüldüğü ifade edildi ancak kimliklerine ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınlarda Filistinli silahlı gruplarla genelde çatışma çıkıyor.

Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de mayısta Cenin kampına düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü. Uluslararası tepkiye rağmen İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturması sonucunda herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.