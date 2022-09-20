Son dakika haber | İsrail ordusu: Batı Şeria'daki baskınlarda bir asker yaralandı, 8 Filistinli gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldığını, bu sırada bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldığını, bu sırada bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Şavavira, Kalkiliya, Hible, Katna, Beyt Dukku ve Beydu beldelerine baskınlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Beyt Rima beldesine düzenlenen baskın sırasında İsrail askerlerine taş atıldığı ve bir askerin hafif yaralandığı kaydedildi. Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Baskınlarda "terör şüphesiyle aranan" 8 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilirken, gözaltıları protesto eden Filistinlileri dağıtmak için müdahale edildiği bildirildi. Filistin haber ajansı: Kudüs ve Batı Şeria'da 13 kişi gözaltına alındı Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleri ve Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi. İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlilerden 2'sinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde yaşayan ve daha önce serbest bırakılan mahkumlardan Eymen Halid el-Hudur ve Ali Muhammed el-Hudur olduğu aktarıldı. Haberde, 6 Filistinli gencin Kudüs'ün Et-Tur Mahallesi'nde, 2 Filistinlinin Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe ve Beyt Dukku beldelerinde, 2'sinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ve birinin de Beytüllahim kentinde gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail güçlerinin söz konusu 13 Filistinliyi gözaltına alma sebebine ilişkin bilgi verilmedi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydemir Batı Şeria İsrail Kudüs Güncel Haberler Son Dakika

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