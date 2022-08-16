Son dakika haber! İsrail mahkemesi İslami Cihad yöneticisi Saadi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı

İsrail askeri mahkemesi, 1 Ağustos'ta Cenin'de gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'nin gözaltı süresini ikince kez uzatma kararı aldı.

Filistinli sivil toplum kuruluşu "Filistinli Esirler Cemiyeti", konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nin Saadi hakkındaki gözaltı süresini ikinci defa 6 gün daha uzattığı belirtildi.

Gözaltı kararının, "soruşturmanın tamamlanması" gerekçe gösterilerek alındığı kaydedildi.

İsrail mahkemesi, 11 Ağustos'ta da Saadi hakkındaki gözaltı süresini 6 gün uzatmıştı.

Saadi'nin gözaltına alınması Gazze'yi savaşa götürdü

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi (61) gözaltına almıştı.

İsrail bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı. Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 46 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Ateşkes şartlarında "Saadi" detayı

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

İslami Cihad'ın aktarımına göre İsrail, Bessam es-Saadi ile açlık grevindeki Filistinli tutuklu Halil Avavde'nin serbest bırakılması için Mısır'ın yürüttüğü ara buluculuğu kabul etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise İslami Cihad'ın "tutukluların serbest bırakılması talebine ilişkin bir söz verdiklerini hatırlamadıklarını" dile getirmişti.

Bunun üzerine İslami Cihad, Saadi ve Avavde'nin serbest bırakılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.