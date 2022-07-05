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Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Son dakika haber: İsrail: İran'a ait 4 savaş gemisi Kızıldeniz'de devriye geziyor

Son dakika haberine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a ait 4 savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'a ait 4 savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini belirtti.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmaya işaret ederek "4 İran savaş gemisinin Kızıldeniz'de devriye gezdiğini tespit eden uydu görüntülerini açıkladım. İran, son 10 yılda gösterdiği en büyük varlığıyla kendisini sistemsel olarak Kızıldeniz'e konuşlandırıyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın bu varlığının "küresel ticareti, enerji kaynakları ve güvenliğini tehdit ettiğini" ileri süren İsrailli Bakan, şunları kaydetti:

"Ayrıca daha bir hafta önce İran'ın uydu fırlatma testi hakkında konuşmuştum. Doğu Akdeniz'e ulaşabilen balistik sistemlere ve İHA'lara (insansız hava aracı) ek olarak bu, İran'ın Orta Avrupa'ya kadar ulaşabilecek kıtalar arası balistik füzeler geliştirme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor."?

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

İsrail İran Güncel Haberler Son Dakika

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