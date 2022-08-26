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Son dakika haber: İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

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Son dakika haber: İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı

Son dakika haberi... İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

İsrail'in, Suriye'nin Hama bölgesine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

İsrail, Suriye'nin Hama bölgesinde bulunan Masyaf kentini füze ile hedef aldı. Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırılarda, Akdeniz tarafından gönderildiği düşünülen bazı füzeler havadayken imha edildi. İsrail'in düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki İran destekli milisleri ve mühimmat depolarını hedef aldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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