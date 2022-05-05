Son dakika haberi... İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... İsrail'de iki saldırgan silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırdı: 3 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... İsrail'in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Elad kentinde iki kişi ellerindeki silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

(Muhammed Rabah - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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