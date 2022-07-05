Son dakika haber: İsrail'de bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı

İsrail'in Beni Barak kentinde bıçaklı saldırı sonucu bir İsraillinin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıya uğrayan 47 yaşındaki İsrailli başından yaralandı.

Açıklamada, saldırganın arandığı aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrail polisine dayandırdığı haberinde, Filistinlilerin saldırılarına işaretle, olayın "milliyetçi bir saldırı" olma olasılığı dahil olmak üzere her yönden soruşturulduğunu duyurdu.

Haberde, saldırıya uğrayan İsraillinin ağır şekilde yaralandığı ve saldırganın bir Filistinli olduğuna işaret ettiği kaydedildi.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

AA / Güncel