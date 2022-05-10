Son dakika haber | İsrail askerleri, Nablus'ta 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çıkan olaylar sırasında 8 Filistinliyi yaraladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu korumasındaki Yahudi yerleşimciler, otobüsle baskın düzenledikleri Nablus kentindeki Yusuf türbesine yöneldi.

Türbe yakınlarındaki Amman Caddesi'ni kapatmak isteyen Filistinliler, İsrail ordusuna ait araçları, molotofkokteyli ve taş atarak durdurmak istedi. İsrail askerleri de gerçek ve plastik mermilerle Filistinlilere ateş açtı, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı.

Filistin Kızılay Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan oylarda 8 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek ve plastik mermilerle yaralandığını, 13 Filistinlinin de kullanılan yoğun gaz bombalarından etkilendiğini aktardı.

Cibril, aralarında gerçek mermi ile yaralanan bir gencin de bulunduğu 3 kişinin Nablus'taki Rafidya Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail içinde son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.