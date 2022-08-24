Son dakika haber! İsrail askerleri gözaltına aldığı iki Filistinliyi darbetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı iki Filistinliyi yere iterek defalarca tekmeledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, olay Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yaşandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, üç İsrail askerinin, gözaltına aldığı iki Filistinliyi önce iterek yere düşürdüğü, ardından karşılık vermeyen Filistinlileri yerdeyken defalarca tekmelediği görülüyor.

İsrailli ve uluslararası hak örgütleri, İsrail ordusunu ve askerlerini işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı pek çok defa çeşitli ihlallerde bulunmakla suçluyor. İsrail askerlerinin ise Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri bu ihlaller nedeniyle çok nadir şekilde bir yaptırıma muhatap olduğu görülüyor.