Son dakika haber! İsrail askerleri, Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü Güncel Haberler Son dakika haberi... İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri tarafında açılan ateş sonucu Batı Şeria'da iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Twitter hesabından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde el-Cilme kontrol noktasında silahlı iki Filistinlinin tespit edildiği ve gözaltına alınmak istendiği belirtildi. Filistinli iki şüphelinin, gözaltına alınmak istendiği sırada askerlere ateş açtıkları kaydedilen açıklamada, şüphelilerin askerler tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Olaya ve öldürülen Filistinlilerin kimliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Güncel Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar Batı Şeria Twitter İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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