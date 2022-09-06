Son dakika haber | İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesine bağlı Cenin kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Cenin kentindeki devlet hastanesinin müdürü Visam Bekr, "İşgalci İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu Muhammed Musa Sebaine (29) adlı genç hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı." dedi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, çok sayıda İsrail askerinin sabaha karşı birkaç koldan kente baskın düzenlediğini, ardından bir binayı ablukaya aldığını söyledi.

Onlarca Filistinlinin baskını engellemek için taş attığı, İsrail askerlerinin de gençlere gerçek ve plastik mermilerle cevap verdiği ifade edildi. Çıkan çatışmada bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerine karşı silah kullandığı belirtildi.

İsrail askerleri, baskın yaptıkları bölgede Filistinli Raad Hazım'e ait evi patlayıcılarla yıktı.

Raad Hazım, 7 Nisan 2022'de Tel Aviv'de 3 İsrailliyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı.

İsrail yönetimi, İsraillilere karşı saldırı düzenleyen Filistinlileri, evlerini yıkarak cezalandırıyor.