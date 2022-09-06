Son dakika haber: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre İsrail askerlerinin Filistinli şehit Raad Hazim'in evine baskın düzenlemesi Filistinli Raad Hazim evinin yıkım işleminden ve patlatılmasından detay görüntüler CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerlerinin Filistinli şehit Raad Hazim'in evine baskın düzenlemesi Filistinli Raad Hazim evinin yıkım işleminden ve patlatılmasından detay görüntüler CENİN - İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerleri, bir apartmana baskın düzenleyerek, Nisan ayındaki Tel Aviv saldırısından sorumlu tuttuğu Filistinli Raad Hazem'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Raad Hazem, Tel Aviv saldırısından birkaç saat sonra İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Kaynak: AA / Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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