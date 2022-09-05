Son dakika haber! Isparta'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada 32 operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ev ve üst aralamasında farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu hap ve çok sayıda aparat ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.