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Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Son dakika haber: Isparta'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da telefonla aradığı kişinin 600 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kutlubey Mahallesi'nde yaşayan Ü.S'yi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, 600 bin lira bulunan çantayı elden teslim aldı.

Durumu yakınlarına anlatması üzerine dolandırıldığını anlayan Ü.S, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan araştırma kapsamında 47 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi.

Şüphelinin çantayı aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre sokaklarda dolaştığı ve caminin abdesthanesinde kıyafetlerini değiştirdiği tespit edildi.

Isparta Otogarı'ndan Şanlıurfa'ya giden zanlının birkaç gün sonra Antalya'nın Kumluca ilçesine geçtiğinin tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğüyle irtibat kuruldu.

Kumluca ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Isparta'ya getirilen şüpheli M.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Kumluca Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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