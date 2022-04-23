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Son dakika haber | Isparta'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haber | Isparta'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da bir imalathaneden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Isparta'da bir imalathaneden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir elbise imalathanesinden tişörtlerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi H.A'yı yakaladı.

Ekiplerce, kentteki bir okul tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla yaptırılan tişörtler, okula teslim edildi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Asayiş, Güncel, Haberler

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