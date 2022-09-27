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Son dakika haber | Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı

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Son dakika haber | Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda iki zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Isparta'da ve çevre illerde beyaz eşya tamirciliği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Isparta'da ve çevre illerde beyaz eşya tamirciliği bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, beyaz eşyası bozulan kişilere "Biz yetkili servisiz." diyerek dolandırıcılık yapan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda S.Z. ve B.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, çevre illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı, aynı suçtan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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