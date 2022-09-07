Son dakika haber! Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile kadını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı hamile kadını tüfekle öldüren Şehmus Gezen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hamile Raziye Karabuğa'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şehmus Gezen (18) hakkında "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Gezen'in ifadesinin yer aldığı iddianamede, Gezen'in Karabuğa ile yaklaşık bir yıldır dini nikahla birlikte yaşadıklarını ve Karabuğa'nın kendisinden 7 aylık hamile olduğunu belirttiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın "Aracımda bulundurduğum tüfekle Karabuğa'ya iki el ateş ettim. Eşimin yüzünde kan olduğunu görünce araçla şehir hastanesinin acil kısmına gittim. Sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra araçla hastaneden ayrıldım. Tüfeği çöp kutusuna attım. Daha sonra polisler beni yakaladı" şeklindeki ifadesi de yer aldı.

Sanığın yargılanmasına 9 Eylül'de başlanacak.

Olay

Davraz Mahallesi'nde yaşayan Şehmus Gezen ile dini nikahla birlikte yaşadığı hamile Raziye Karabuğa arasında 1 Mart'ta, otomobilde bulundukları sırada tartışma çıkmış, Gezen'in pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalarla yaralanmıştı. Şüpheli tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakılan Karabuğa ile bebeği yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şehmus Gezen tutuklanmıştı.