Son dakika haber... Isparta'da bir kişinin çevreye rastgele ateş açması kameraya yansıdı

GELENDOST, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Gelendost ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde çevreye rastgele ateş açan H.A'nın tüfeğinden çıkan saçmalar, 3 iş yerine isabet etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

H.A, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, H.A'nın tüfekle çevreye ateş açması yer alıyor.