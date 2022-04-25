Son dakika haber... İspanya savaşın başlamasından bu yana 5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koydu

İspanya'da, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar kapsamında 3 yata, 23 mülke ve 12 banka hesabına geçici el konulduğu bildirildi.

İspanyol hükümetinde Başbakanlık direktörü Oscar Lopez, meclise sunduğu Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rus oligarklara uygulanan yaptırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Lopez, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde bulunan 5 kişinin bankadaki 12 yatırım ve kişisel hesabına, 3 lüks yata ve 23 mülke geçici olarak el konulduğu bilgisini paylaştı.

Hükümet temsilcisi, aynı zamanda savaşın başından bu yana İspanya'ya gelen Ukraynalıların sayısının 130 bini bulduğunu, bunlardan 15 bin 400'ünün çocuk olduğunu, 72 bininin de geçici koruma talep ettiğini belirtti.