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Son dakika haber: İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu

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Son dakika haber: - İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bejis'te devam eden orman yangınında şu ana kadar 19 bin hektar alan küle döndü.

- İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu

VALENCİA - İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bejis'te devam eden orman yangınında şu ana kadar 19 bin hektar alan küle döndü.

İspanya'nın Valencia özerk bölgesindeki Castellon'a bağlı Alto Palancia'da yer alan Bejis'te 5 gün önce başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevler gece saatlerinde yeniden şiddetlenirken, yangında şu ana kadar 19 bin hektar alanın kül olduğu açıklandı. İtfaiye yetkilisi Mariano Hernandez yaptığı açıklamada, "Çevresi 120 kilometreyi aşan çok büyük bir yangın. Bu yüzden kontrol altına almak için gereken tüm araçları kullanıyoruz" dedi.

Ayrıca Bejis'in yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Sierra Calderona parkının içerisinde yer alan Olocau'da da başka bir yangının başladığı aktarıldı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin son verilerine göre bu yıl İspanya'da 391 orman yangını çıktı. Yangınlarda 284 bin 764 hektar alan küle dönerken, bu sayının 2006'da kayıtların başlamasından bu yana ortalamanın 4 katı olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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