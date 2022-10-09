Son dakika haber! İslamabad'da alışveriş merkezinde yangın çıktı
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Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Başkentin "Blue Area" bölgesinde bulunan Centaurus alışveriş merkezinde restoranların bulunduğu üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede birinci kata kadar yayıldı.
Tahliye işlemlerinin sürdüğü alışveriş merkezinde yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kaynak: AA / Güncel