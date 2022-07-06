Son dakika haberleri... İranlı Teknoloji Uzmanı Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin davada karar

ŞİŞLİ'de 14 Kasım 2019'da İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesine ilişkin aralarında İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ve İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Azmettiricilikle suçlanan Naci Şerifi Zindaşti ve görev süresi sona ermeden Türkiye'den ayrılan İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın dosyasının ayrılmasına karar verilen davada, tetikçi sanık Abdulvahhab Koçak "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Üç sanığa öldürmeye yardım suçundan hapis cezası verilirken; 6 sanığın beraatine hükmedildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak, Veysel Sarı katılırken, Cengiz Akin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da bulundu.

ZİNDAŞTİ VE İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

6 SANIĞA BERAAT

4 SANIĞA ÖLDÜRME VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI

1 SANIĞA SAHTECİLİKTEN CEZA

MAHKEME BAŞKANI KARŞI OY KULLANDI

İDDİANAMEDEN

KONSOLOSLUK GÖREVLİSİ AZMETTİRİCİLİKLE SUÇLANIYOR

CEZA İSTEMLERİ

Sanıklar Najı Sharıfı Zındastı, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr, Seyed Mohammad Reza Razavı ile Amın Parvazı "Tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. Tetikçi Abdulvahhab Koçak'ın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahla kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, firari sanık Ali Esfanjanı'nın "Tasarlayarak öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış mübebbet hapsi talep ediliyor. İddianamede, sanıklar Cengiz Akın, Veli Sarı, Birol Özdemir, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" 15 yıldan 20 yıla kadar, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı'nın "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıldan 25 yıla kadar hapsi isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel