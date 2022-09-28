Berlin'de, İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi Güncel Haberler Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi. Başkentteki Federal Meclis önünde toplanan göstericiler, Emini'nin ölümünü protesto amacıyla pankartlar taşıyarak, İran yönetimine karşı slogan attı. Berlin Alman-İran Topluluğu ve İran Ulusal Direniş Konseyi (NWRI) tarafından organize edilen gösteride Federal Mecliste İran'daki sivil ayaklanmanın gündeme alınması istendi. Hür Demokrat Partiden federal meclis üyesi Jens Beeck de Mahsa Emini'nin dünya çapında gündem olduğuna işaret ederek, "Maalesef kendisi bugün yaşamıyor. Yapılan protestolar özgürlük ve evrensel insan hakları için. Şiddet bitmeli, insan hakkı için sokağa çıkanlara şiddet uygulanmamalı." dedi. Beeck, İran'da yaşananların meclis gündemine alınacağını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ Mahsa Emini Berlin İran Güncel Haberler

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